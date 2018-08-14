Böbrek kanseri sinsice ilerliyor

ÇAĞIN
hastalığı olan kanserin birçok türünde olduğu gibi böbrek
kanserinde de, hastalık uzun süre kendisini gizliyor. Günümüzde metabolik hastalıkların artması ile beraber böbrek kanserlerinin görülme sıklığının da arttığını belirten Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Karaköse "Böbrek kanserleri çok sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Hipertansiyon, sigara kullanımı, obezite, yüksek proteinli beslenme, hareketsiz yaşam tarzı böbrek kanseri riskini belirgin arttırmaktadır. Böbrek kanserleri tüm kanserler içerisinde yüzde 2-3 oranında görülmektedir. Hastalığın görülme sıklığı 60-70'li yaşlarda daha sıktır. Böbrek kanserlerinin yarıdan fazlası rastlantısal olarak tanı almaktadır" dedi. Karaköse, böbrek kanserlerinin tedavisinde etkili tedavi yönteminin cerrahi tedavi olduğunu söyledi.