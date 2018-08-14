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kanseri sinsice ilerliyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Böbrek kanseri sinsice ilerliyor
ÇAĞIN hastalığı olan kanserin birçok türünde olduğu gibi kanserinde de, hastalık uzun süre kendisini gizliyor. Günümüzde metabolik hastalıkların artması ile beraber böbrek kanserlerinin görülme sıklığının da arttığını belirten Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Karaköse "Böbrek kanserleri çok sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Hipertansiyon, sigara kullanımı, obezite, yüksek proteinli beslenme, hareketsiz yaşam tarzı böbrek kanseri riskini belirgin arttırmaktadır. Böbrek kanserleri tüm kanserler içerisinde yüzde 2-3 oranında görülmektedir. Hastalığın görülme sıklığı 60-70'li yaşlarda daha sıktır. Böbrek kanserlerinin yarıdan fazlası rastlantısal olarak tanı almaktadır" dedi. Karaköse, böbrek kanserlerinin tedavisinde etkili tedavi yönteminin cerrahi tedavi olduğunu söyledi.
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Böbrek kanseri sinsice ilerliyor
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