Efes Antik Kenti kedilere yuva oldu

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Selçuk İlçesi'ndeki Efes, antik dönemin şehir yapısının en iyi korunduğu yerler arasında bulunuyor. Ziyaretçilerine o dönemin kent dokusunu tam olarak gösterebilen kent, uzun zamandır sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor. Antik kente girenler gezi güzergahları boyunca kedilerle karşılaşabiliyor. Sahipsiz kediler, zaman zaman turistlere eşlik ediyor. Yaklaşık 3 bin yıllık eserler arasında özgürce gezen kediler, yazın tarihi kalıntıların gölgesinde dinleniyor, kışın ise kendilerine yaptıkları yuvalarda soğuktan korunuyor.Turistlerin yakından ilgilendiği kedilerin yiyecek ve su ihtiyacı ise antik kentteki görevliler ve hayvanseverler tarafından karşılanıyor. Bazı görevliler hayvanlara gönüllü yemek bırakıyor. Bazı derneklerin gönüllüleri de belli periyotlarda bölgeye mama getiriyor. Antik kenti gezerken tarihi eserler arasında sık sık kedi maması görmek mümkün. Efes'in kedileri turistlerin objektiflerinde de yerini alıyor. Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Kedilerin ne zamandır burada olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Belki de bu sevimli hayvanlar kazı tarihi boyunca buradaydı" dedi. Tur rehberi Cihangir Kolukısa ise, "Her geldiğimde kediler için 5-6 kilo mama alıyorum" diye konuştu.