Eşinin canına can olmaya çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

kalp nakli bekleyen 55 yaşındaki Beyhan Tekün'e 64 yaşındaki eşi Cemal Tekün el ayak oluyor. 36 yıldır berlikte olan Tekün çifti, evliliklerini son 17 yılını hastalıklarla mücadele ederek geçirdi. Kalp yetmezliği teşhisi 2001 yılında konan Beyhan Tekün, ilaç tedavisinin yetersiz olması ve vücudunda şişlikler oluşması sonrası 2008 yılında kalp nakil listesine alındı. Tekün'e kalbinin sağ kısmında çalışma fonksiyonlarının azalması nedeniyle 2012 yılında yapay kalp destek cihazı takıldı. Bu sürede eşi için uygun kalbin bulunamamasına üzülen Cemal Tekün, 2016 yılında konulan prostat kanseri teşhisi sarsıldı.Ameliyat edilen Tekün, bu süreçte de kalp nakli bekleyen eşini yalnız bırakmadı. Beyhan Tekün'ün sağlık durumunun 10 ay önce kötüleşmesiyle artık hastane odasında yaşamaya başlayan çift, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde organ bağışı bekliyor. eşini çok sevdiğini belirten ve onsuz yaşayamayacağını belirten Cemal Tekün, "Yola çıkarken söz verdik, iyi günde, sağlıkta, hastalıkta diye. Her insanın yapması gereken bir fedakarlığı yapıyorum. Elimden geldiği kadar Beyhan Hanım'ı ayakta tutmaya çalışıyorum" dedi. Beyhan Tekün ise, eşinin kendisine bebek gibi baktığını söyledi.