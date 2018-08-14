Fuhuş yaptıran çiftin servetine el konuldu

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden yabancı uyruklu hayat kadınlarının ilanlarını yayımlayarak fuhuş yaptıran karı kocayı tespit etti. Mehmet S. ile Emel S. isimli karı koca takibe alındı. Mehmet S. ile Emel S. isimli karı kocanın formaliteden market işlettikleri, çevrelerine buradan para kazanıyormuş gibi gösterdikleri anlaşıldı. Mehmet S'nin evlenmeden önce karısı Emel S'yi de pazarladığı, evlendikten sonra bu işi bıraktıkları ve birlikte yabancı uyruklu kadınları pazarlamaya başladıkları belirlendi. çiftin kurdukları eskort siteleri üzerinde yayımladıkları gold ilanların karşılığında 750 lira, silver ilanların karşılığında ise 500 lira aldıkları belirlendi. Daha sonra soruşturma genişletilerek A.L, H.L, T.F, C.F, B.D. ile Ö.S. adlı zanlılar da takibe alındı. 7 ay süren teknik takibin ardından 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 27 kadına fuhuş yaptıran 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. AKLAMAYA ÇALIŞTILAR
Emniyette işlem yapılan 26'sı yabancı 27 kadının 1'inde HIV virüsü, 3'ünde frengiye rastlandı. AIDS ve frengi hastalığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi. Teknik takipte zanlıların pazarladıkları kadınlarla para karşılığı ilişkiye giren 115 kişi tespit edildi. Operasyonda şüphelilerin mal varlıkları ve banka hesapları da detaylı şekilde incelendi. Mehmet S ve Emel S'nin son iki yıl içinde 1 milyon 300 bin lira suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Karı kocanın elde edilen suç gelirini market açarak ve yakınları üzerine araç ve tekne alarak aklamaya çalıştıkları belirlendi. Yapılan detaylı araştırmada Mehmet S. ile Emel S'nin 6 otomobil, 2 tekne ve market ile içindeki tüm ürünlerine Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından el konuldu.