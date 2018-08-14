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Göztepe ‘ilk hafta’ fobisini yenemiyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Göztepe ‘ilk hafta’ fobisini yenemiyor
GEÇEN sezon gösterdigi basarılı performansla Avrupa'nın kapısından dönen Göztepe, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu Bornova Stadı'nda Yeni Malatyaspor karsılasmasıyla açtı. Izmir ekibi, yeni teknik adamı ve yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle baslamanın planlarını yaparken, rakibine 3-1 maglup olarak son 3 yıldır devam eden ilk hafta fobisine yine son veremedi.Izmir temsilcisi son 4 sezonda ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı basaramadı. 14 sezon aranın ardından yükseldigi Süper Lig'de geçen sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Göz Göz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016- 2017 sezonunun ilk maçında o zamanki adıyla Gaziantep BSB. deplasmanında sezona "merhaba" diyen Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda ise Izmir'de yasanan stat sorunu sebebiyle ligin ilk maçını Bursa Atatürk Stadyumu'nda Elazıgspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe ligin ilk maçındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Ankara'da aldı. O dönem TFF 2. Lig'de mücadele veren Izmir temsilcisi, deplasmanda Gölbasıspor'u 2-0'lık skorla devirdi.
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Göztepe ‘ilk hafta’ fobisini yenemiyor
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