Göztepe ‘ilk hafta’ fobisini yenemiyor

GEÇEN
sezon gösterdigi
basarılı
performansla
Avrupa'nın
kapısından
dönen Göztepe,
Lefter
Küçükandonyadis
Sezonu'nu
Bornova Stadı'nda
Yeni
Malatyaspor
karsılasmasıyla
açtı. Izmir
ekibi, yeni
teknik adamı
ve yenilenen
kadrosuyla
sezona
galibiyetle baslamanın planlarını yaparken,
rakibine 3-1 maglup olarak son 3 yıldır
devam eden ilk hafta fobisine yine son
veremedi.Izmir temsilcisi son 4 sezonda
ligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayı
basaramadı. 14 sezon aranın ardından
yükseldigi Süper Lig'de geçen sezonun ilk
maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Göz
Göz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016-
2017 sezonunun ilk maçında o zamanki
adıyla Gaziantep BSB. deplasmanında
sezona
"merhaba" diyen Göztepe, rakibiyle
1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda
ise Izmir'de yasanan stat sorunu
sebebiyle ligin ilk maçını Bursa Atatürk
Stadyumu'nda Elazıgspor ile oynayan
sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle
ayrıldı. Göztepe ligin ilk maçındaki
son galibiyetini 2014-2015 sezonunda
Ankara'da aldı. O dönem TFF 2. Lig'de
mücadele veren Izmir temsilcisi, deplasmanda
Gölbasıspor'u 2-0'lık skorla devirdi.