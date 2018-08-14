Göztepe ‘ilk hafta’ fobisini yenemiyor

BUGÜN NELER OLDU

sezon gösterdigibasarılıperformanslaAvrupa'nınkapısındandönen Göztepe,LefterKüçükandonyadisSezonu'nuBornova Stadı'ndaYeniMalatyasporkarsılasmasıylaaçtı. Izmirekibi, yeniteknik adamıve yenilenenkadrosuylasezonagalibiyetle baslamanın planlarını yaparken,rakibine 3-1 maglup olarak son 3 yıldırdevam eden ilk hafta fobisine yine sonveremedi.Izmir temsilcisi son 4 sezondaligin ilk maçlarında galibiyete uzanmayıbasaramadı. 14 sezon aranın ardındanyükseldigi Süper Lig'de geçen sezonun ilkmaçında Fenerbahçe'yi konuk eden GözGöz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2016-2017 sezonunun ilk maçında o zamankiadıyla Gaziantep BSB. deplasmanındasezona"merhaba" diyen Göztepe, rakibiyle1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonundaise Izmir'de yasanan stat sorunusebebiyle ligin ilk maçını Bursa AtatürkStadyumu'nda Elazıgspor ile oynayansarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikleayrıldı. Göztepe ligin ilk maçındakison galibiyetini 2014-2015 sezonundaAnkara'da aldı. O dönem TFF 2. Lig'demücadele veren Izmir temsilcisi, deplasmandaGölbasıspor'u 2-0'lık skorla devirdi.