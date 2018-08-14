Hayatını nazar boncuğu yapımına adadı

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Kemalpaşa İlçesi'ndeki Nazarköy'de 43 yıldır camdan nazar boncuğu yapan ve Türkiye'nin "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesinde yer alan Mahmut Sür (56), mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. UNESCO "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanı verilen Sür, ilkokulu bitirdikten sonra Nazarköy'deki atölyelerde çalışmaya başlayan Sür, vatani hizmetinin ardından bir süre daha sanatını sürdürdü ancak kendisini geliştirmek amacıyla bir cam fabrikasında işe başladı. Cam sanatı konusunda geniş bir bilgi birikimi edinen Sür, fabrika kapanınca nazar boncuğu atölyesindeki işinin başına geçti. Yaklaşık 43 yıldır ateşin karşısında cama şekil veren Sür, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine hala büyük tutkuyla bağlı. Her sabah atölyesini saat 05.00'da açan Sür, 200 dereceyi bulan ocağın karşısında üretim yapıyor. Sür, "Yaşım ilerledi ama kalbim hala nazar boncuğunda. 'Bir usta bin usta yetiştiriyor' projesi ile 20 usta yetiştireceğim. Nazar boncuğunun 3 bin yıllık bir kültürünü yaşatmaya çalışıyorum" dedi.