İbrahim’den yeni başarı

KARİYERİNDE
daha önce 2012 yılında gençlerde Avrupa ikincisi olan, İbrahim Çolak, Glasgow'da halka aletinde 15 bin 100 puanla gümüş madalya
nın Ümraniyesda sun şamolan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda iki kez gümüş madalya kazanıp geçen yıl şubat ayında Avustralya'da katıldığı Dünya Kupası'nda yaptığı, "The Çolak" ismini alan hareketiyle cimnastik literatürüne giren 23 yaşındaki sporcu İbrarüne yaşınyanın sahibi oldu. İbrahim'in başarısını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başta olmak sosyal medyada binlerce kişi kutladı. İzmir'de yetişen sporculardan milli tsporcu Ferhat Arıcan da kendi adıyla 3 hareketi literatüre kazandırmıştı.