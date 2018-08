Köpeklere okulda bakıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017- 2018 eğitim- öğretim yılının ortalarında 'Benim de okulum var' adıyla örnek proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, Turgutlu Hayvan Barınağı'ndaki sağlık durumu iyi olan, aşıları yapılmış 8 sokak köpeği, ilçedeki fiziki durumları yeterli okullara verildi. Artık yeni yuvaları, okul bahçelerine konulan kulübeler olan can dostlarının bakımı ise öğrenciler tarafından yapılıyor. Bazı öğrenciler, tatilde olmalarına rağmen her gün okula gelerek, köpeğin mamasını ve suyunu verip, bakımını yapıyor. Öğrenciler, okul bahçesinde çeşitli oyunlar da oynadıkları can dostları ile keyifli vakitler geçiriyor.