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Midye tarlasında hasat sürüyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Midye tarlasında hasat sürüyor
TÜRKIYE'NIN önemli midye üretim merkezlerinden 'in Erdek İlçesi'nde, 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan midyenin hasadı sürüyor. Midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi. Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı. Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya sürmek" diye konuştu.
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Midye tarlasında hasat sürüyor
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