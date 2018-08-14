Ne oldu böyle? Göztepe, kendi evinde 2 kırmızı kart gördüğü maçta Malatyaspor’a 3-1 kaybederken, Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor da İstanbul’da Beşiktaş’a boyun eğdi. İki Ege ekibi de lige kötü başladı

Giriş Tarihi: 14.8.2018