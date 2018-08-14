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Ne oldu böyle?

Göztepe, kendi evinde 2 kırmızı kart gördüğü maçta Malatyaspor’a 3-1 kaybederken, Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor da İstanbul’da Beşiktaş’a boyun eğdi. İki Ege ekibi de lige kötü başladı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Ne oldu böyle?
Süper Lig'de geçen yılın flaş ekipleri Göztepe ve Akhisarspor sezona istedikleri gibi başlayamadı. Göz Göz, evinde Malatyaspor'a 3-1 kaybederken, Akigo ise İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. 1. Lig'de ise Altay, 'de açılışı 3 puanla yaparken, Akhisar'da oynanan maçta Balıkesirspor ile Altınordu puanları paylaştılar. Denizlispor ise kendi sahasında Gazişehir Gaziantep yenilgisi ile hayal kırıklığı yaşadı. Spor Masası'nda Gizem Yılmazer sordu, Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor temsilcilerimizin ilk maçlarını değerlendirdi.

Gizem Yılmazer: Göztepe kötü başladı. Neler oldu Bornova'da?
Lebip Timor: Önce Poko sonra da Castro'nun gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı Göztepe. Ardından Malatyaspor da 1 kişi eksildi. Göztepe 1-0 geriden gelip 1-1'i de yakaladı ama devamı gelmedi. Sezona böyle başlamak iyi olmadı.
Serhan Çifdalöz: Geçen yıla kıyasla Göztepe'de değişmeyen en önemli etken taraftarıydı. Yine harikalardı... Takıma dönecek olursak, bir uyum sorunu göze çarptı. Daha atik bir santraforun ihtiyaç olduğu gözle görüldü. Önlerinde şimdi sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakaları var. Kırmızı kart cezalıları ile eksik Göz Göz'ü çok zor günler bekliyor. Bir söz de maçın hakemi Öçzgür Yankaya'ya.. Maçı kukla gibi yönetti. 'Var' sistemi içinde adeta ezildi.

Gizem: Akhisarspor da İstanbul'dan yenik dönüyor. Neler söylersiniz?
Lebip: Beşiktaş seyirci desteği ile büyük bir baskı ile başladı maça. Akhisarspor hem topu ve oyunu tutamadı hem de çıkarken çok top kaybetti. Sadece defans yaparak sürdürdüler oyunu ama ilk devrenin sonlarında gelen 2 gol ile kale düştü. İkinci yarıdaki oyuncu değişikleri ve Beşiktaş'ın yorulması ile birlikte Akhisarspor oyuna ortak olmaya başladı ve 1 de gol buldu. Ancak bu golün ve oyunun devamı gelmedi ve kaybettiler. Deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmek sürpriz değil.
Serhan: Beşiktaş'ın oyun başlangıcındaki baskısından çıkamadılar ve geriye yaslanarak oyunu seyrettiler. Kupa maçındaki oyun ve taktik akılları yoktu. Gol adeta geliyorum diyordu ve öyle de oldu. Ancak devreye 2-0 geride gitseler de 2. yarı başında buldukları golle umutlandılar ama sonra pozisyon üretmekte zorlandılar. Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamak zordur. Bu zorluğu yaşadılar.

Gizem: Altay galibiyetle başladı. Bekliyor muydunuz böyle bir skor ?
Lebip: Hem yenilenen kadrosu, hem de seyirci cezası nedeniyle çok zor bir sezon açılışına çıktılar. Beraberliğin bile başarı sayılacağı bir ortamda bu galibiyeti çok önemsiyorum. Oyun olarak belki çok öne çıkmadılar ama oyun disiplinleri mükemmeldi. Sözün özü iyi başladılar.
Serhan: Ümraniyespor geçen sezonun flaş ekibi. Buna rağmen oyun başlangıcı hariç Altay başa baş mücadele etti. Bunu görmek bana gelecek haftalar adına da umut verdi. Şimdi iş seyirciye düşüyor. Kombinelerini alsınlar ve hem mali hem manevi bir güç oluştursunlar.

Gizem: Balıkesirspor Baltok ve Altınordu Akhisar'da puanları paylaştılar. Birer puana sevinsinler mi?
Lebip: Bir bakıma ikisi de dışarıda oynadı. Balıkesir stadı bakımda olunca Akhisar'a gitti iki takım da. Altınordu çok değişim yaşadı. Takım henüz istenilen kıvamda değil. Balıkesirspor da transfer yasakları ile uğraşıyor. Böyle bir ortamda birer puan hiç yoktan iyidir. Özellikle Altınordu'nun zamana ihtiyacı var. Zira bazı futbolcular takıma geç katıldılar. Şu anda bir uyum sorunu yaşıyorlar, hepsi bu.
Serhan: Balıkesirspor transfer yapamadığı gibi bazı futbolcuları ile de yollarını ayırdı. Tecrübeli ama kısıtlı bir kadrosu var. Kulübeden gelip skoru değiştirecek oyuncusu yok gibi. Altınordu zamanla kendini bulur. Gideni de geleni de çok oldu ama bu ortamı yönetecek iyi bir teknik adamı var.

Gizem: Transferin flaş takımı Denizlispor evinde kaybetti.
Lebip: Sezona evinde yenilgi ile başlamak moral bozucu. Gaziantep temsilcisi sürpriz bir golle 3 puanı alıp gitti. Bunca transfere ve dolu tribünlere rağmen beklediğimiz takım coşkusu yoktu sahada. Benim için haftanın sürprizi oldu. Umarım bu yenilgiden ders çıkarırlar.
Serhan: İstenilen transferler yapılmış, taraftar havaya girmiş ama sahadakilerin de sanki aklı havalarda gibiydi. Hazırlık maçlarında da iyi sinyaller vermemişlerdi. Osman hoca takımı bir an önce toparlamalı.
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