Ne oldu böyle?

Süper Lig'de geçen yılın flaş ekipleri Göztepe ve Akhisarspor sezona istedikleri gibi başlayamadı. Göz Göz, evinde Malatyaspor'a 3-1 kaybederken, Akigo ise İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. 1. Lig'de ise Altay, İzmir
'de açılışı 3 puanla yaparken, Akhisar'da oynanan maçta Balıkesirspor ile Altınordu puanları paylaştılar. Denizlispor ise kendi sahasında Gazişehir Gaziantep yenilgisi ile hayal kırıklığı yaşadı. Spor Masası'nda Gizem Yılmazer sordu, Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor temsilcilerimizin ilk maçlarını değerlendirdi. Gizem Yılmazer: Göztepe kötü başladı. Neler oldu Bornova'da? Lebip Timor:
Önce Poko sonra
da Castro'nun gördüğü kırmızı kartlarla
9 kişi kaldı Göztepe. Ardından
Malatyaspor da 1 kişi eksildi. Göztepe
1-0 geriden
gelip 1-1'i
de yakaladı
ama devamı
gelmedi.
Sezona
böyle başlamak
iyi
olmadı. Serhan Çifdalöz:
Geçen
yıla kıyasla
Göztepe'de
değişmeyen
en
önemli
etken
taraftarıydı.
Yine
harikalardı...
Takıma
dönecek
olursak,
bir uyum
sorunu
göze
çarptı. Daha atik bir santraforun
ihtiyaç olduğu gözle görüldü. Önlerinde şimdi sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakaları var. Kırmızı kart cezalıları ile eksik Göz Göz'ü çok zor günler bekliyor. Bir söz de maçın hakemi Öçzgür Yankaya'ya.. Maçı kukla gibi yönetti. 'Var' sistemi içinde adeta ezildi. Gizem: Akhisarspor da İstanbul'dan yenik dönüyor. Neler söylersiniz? Lebip:
Beşiktaş
seyirci desteği
ile büyük bir
baskı ile başladı
maça. Akhisarspor
hem
topu ve oyunu
tutamadı hem
de çıkarken
çok top kaybetti.
Sadece
defans yaparak
sürdürdüler oyunu ama ilk devrenin
sonlarında
gelen 2 gol
ile kale düştü. İkinci yarıdaki oyuncu
değişikleri ve Beşiktaş'ın yorulması
ile birlikte Akhisarspor oyuna ortak
olmaya başladı ve 1 de gol buldu.
Ancak bu golün ve oyunun devamı
gelmedi ve kaybettiler. Deplasmanda
Beşiktaş'a kaybetmek sürpriz değil. Serhan:
Beşiktaş'ın oyun başlangıcındaki
baskısından çıkamadılar ve
geriye yaslanarak oyunu seyrettiler.
Kupa maçındaki oyun ve taktik akılları
yoktu. Gol adeta geliyorum diyordu
ve öyle de oldu. Ancak devreye
2-0 geride gitseler de 2. yarı başında
buldukları golle umutlandılar ama
sonra pozisyon üretmekte zorlandılar.
Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynamak
zordur. Bu zorluğu yaşadılar. Gizem: Altay galibiyetle başladı. Bekliyor muydunuz böyle bir skor ? Lebip:
Hem yenilenen kadrosu,
hem de seyirci cezası nedeniyle
çok zor bir sezon açılışına çıktılar.
Beraberliğin bile başarı sayılacağı bir
ortamda bu galibiyeti çok önemsiyorum.
Oyun olarak belki
çok öne çıkmadılar
ama oyun disiplinleri
mükemmeldi. Sözün
özü iyi başladılar. Serhan:
Ümraniyespor
geçen
sezonun flaş
ekibi. Buna
rağmen oyun
başlangıcı
hariç Altay
başa baş
mücadele
etti.
Bunu görmek
bana
gelecek
haftalar
adına
da umut
verdi. Şimdi
iş seyirciye
düşüyor.
Kombinelerini
alsınlar ve hem
mali hem manevi
bir güç oluştursunlar. Gizem: Balıkesirspor Baltok ve Altınordu Akhisar'da puanları paylaştılar. Birer puana sevinsinler mi? Lebip:
Bir bakıma ikisi
de dışarıda oynadı. Balıkesir
stadı bakımda
olunca Akhisar'a
gitti iki takım da.
Altınordu çok
değişim yaşadı.
Takım henüz
istenilen
kıvamda
değil.
Balıkesirspor
da
transfer yasakları ile uğraşıyor. Böyle
bir ortamda birer puan hiç yoktan iyidir.
Özellikle Altınordu'nun zamana
ihtiyacı var. Zira bazı futbolcular takıma
geç katıldılar. Şu anda bir uyum
sorunu yaşıyorlar, hepsi bu. Serhan:
Balıkesirspor transfer
yapamadığı gibi bazı futbolcuları
ile de yollarını ayırdı. Tecrübeli
ama kısıtlı bir kadrosu var. Kulübeden
gelip skoru değiştirecek oyuncusu
yok gibi. Altınordu zamanla kendini
bulur. Gideni de geleni de çok oldu
ama bu ortamı yönetecek iyi bir teknik
adamı var. Gizem: Transferin flaş takımı Denizlispor evinde kaybetti. Lebip:
Sezona evinde yenilgi ile
başlamak moral bozucu. Gaziantep
temsilcisi sürpriz bir golle 3 puanı alıp
gitti. Bunca transfere ve dolu tribünlere
rağmen beklediğimiz takım coşkusu
yoktu sahada. Benim için haftanın
sürprizi oldu. Umarım bu yenilgiden
ders çıkarırlar. Serhan:
İstenilen transferler
yapılmış, taraftar havaya girmiş ama
sahadakilerin de sanki aklı havalarda
gibiydi. Hazırlık maçlarında da iyi
sinyaller vermemişlerdi. Osman hoca
takımı bir an önce toparlamalı.