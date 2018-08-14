Türk doğaltaşı İtalya yolcusu

EGE
Maden İhracatçıları Birliği, doğaltaş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarından biri olan İtalya
'daki Verona Marmomacc Uluslararası Doğaltaş Fuarı ile eş zamanlı olarak, 26-29 Eylül tarihleri arasında Verona'ya 'Sektörel Ticaret Heyeti' organizasyonu düzenleyecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünyanın dört bir tarafından Verona'ya gelecek doğaltaş ithalatçılarına sağlıklı, estetik ve renk çeşitliliğine sahip Türk doğaltaşlarını tanıtacaklarını kaydetti.