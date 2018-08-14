Yabancı öğrenciler Karesi’de ok attı

KARESI
Belediyesi Gençlik Meclisi, Yunus Emre Enstitüsü ve Balıkesir
Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında 13 ülkeden 20 genci Karesi ilçesinde konuk etti. Başkan Yılmaz, yabancı öğrencileri Karesi Kafe'de misafir ederek, gençlere ok atmasını öğretti. Başkanı Yılmaz, "Umarım güzel günler geçirmiş, güzel arkadaşlıklar kurmuşsunuzdur. Sizden ricam şu; ilişkilerinizi ve dostluklarınızı mutlaka devam ettirin. Türkçe geçerli, güzel bir dil. Tarihi de insanlıkla özdeşleşecek kadar köklü. Bu dili bildiğiniz zaman dünyadaki 350 milyon Türk ile iletişim kurabilirsiniz" dedi. Karesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Okçuluk Kursları'nı başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları verildi.