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Akigo’da rota

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Akigo’da rota Wanderson
BEŞIKTAŞ'A deplasmanda 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e ilk kez mağlup başlayan Akhisarspor, transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Teknik direktör Safet Susiç'in, "İki takviye daha yapmak istiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen kurmaylar Brezilyalı oyuncu 'u listesine aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlandığı iddia edildi. Krasnodar'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Sambacı, Akhisarspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 26 maça çıkıp, 8 gol attı.
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Akigo’da rota Wanderson
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