Altay, Afyon’u gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'e 7 yıl sonra geri dönen ve ligin açılış karşılaşmasında geçtiğmiiz sezonun flaş ekiplerinden Ümraniyespor'u tek golle geçen Altay'da yüzler gülüyor. Siyahbeyazlılar lige iyi başlamak adına 2'de 2 yapmak istiyor. Bu hafta deplasmanda oynanacak Afjet Afyonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten genç teknik adam Alper Avcı, "İstanbulspor- Afyonspor maçını statta izledim. İstanbulspor son dakikaya 4-0 önde girdi. Ancak bu haftaki rakibimiz pes etmedi, skoru 4-3 yaptı. Eğer birkaç dakika daha maç oynansaydı Afyonspor müsabakayı 5-4 kazanabilirdi. Mücadeleci bir takım görüntüsü verdiler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. Siyahbeyazlılarda Ümraniyespor maçında sakatlanan orta saha Ferhat'ın ciddi bir problemi olmadığı da açıklandı.Öte yandan Teknik direktör Alper Avcı, denemek üzerine kadrolarına kattıları Senegalli futbolcu Habib Daf'ın performansından memnun kaldığını belirtti. Daf'la yola devam edileceğinin sinyallerini verer Avcı, "Daf, çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sezon Senegal'de futbol oynadı. Eksiklerini kapatıyor. Kendisinden memnunum. Bir süre daha bizimle çalışacak, sonra net kararımızı vereceğiz" dedi.