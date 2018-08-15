Borges’te mutlu son Göztepe, uzun süredir peşinden koştuğu Borges ile el sıkıştı. Göz-Göz, Kosta Rikalı orta saha oyuncusu için Deportivo’ya 1.3 milyon euro bonservis ödeyecek

Giriş Tarihi: 15.8.2018