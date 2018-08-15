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Borges’te mutlu son

Göztepe, uzun süredir peşinden koştuğu Borges ile el sıkıştı. Göz-Göz, Kosta Rikalı orta saha oyuncusu için Deportivo’ya 1.3 milyon euro bonservis ödeyecek

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Borges’te mutlu son
SPOR Toto Süper Lig'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek sezona kötü başlayan Göztepe, uzun süredir peşinde koştuğu Celso Borges transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Deportiva La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı orta saha ve kulübüyle her konuda anlaştı. Borges için Deportivo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Göz-Göz, oyuncuya ise yıllık 900 bin euro civarında ücret verecek. Kosta Rikalı yıldızın 'e gelip yarın sağlık kontrolünün ardından Göztepe ile ilk idmanına çıkacağı açıklandı. İspanyol kulübüyle sezon başı antrenmanlarına çıkıp hazır durumda olan Borges'in pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

BEKTAŞ MEMNUN
Borges transferi teknik direktör Bayram Bektaş'ı da oldukça sevindirdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki orta saha oyuncusu Andre Poko ve Andre Castro'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle sıkıntıya giren Bektaş, Borges'in alınmasıyla derin bir oh çekti. Bektaş, 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray randevusuna kadar en iyi şekilde hazırlayacağı ifade edildi. Orta saha transferini tamamlayan İzmir ekibi gözünü santrfora çevirdi. Daha önce golcü transferinde aceleci davranmayan yönetimin, 1 hafta içinde yeni golcüye sarı-kırmızılı formayı giydireceği kaydedildi.
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Borges’te mutlu son
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