Hayat arkadaşları için çapraz donör oldular

İzmir
'de benzerine az rastlanacak bir olay gerçekleşti. Kütahyalı Dursun Karataş (43) ile Muğlalı Ramazan Küçükbenli'nin (56) eşleri Zeynep Karataş (45) ve Hülya Küçükbenli (52), birbirlerinin kocalarına böbreklerini vererek onlara yeni bir hayatın kapılarını açtı. Böbrekleri iflas eden Karataş, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Aını nakil için kadavra listesine yazdırn Karataş'ın çaresizce beklememesi için eşi Zeynep Karataş, gönüllü verici oldu. Ancak kan uyuşmazlığı tespit edilince Dursun Karataş'ın nakil şansı kadavradan yapılacak bağışa kaldı. EŞLERINE ŞIFA VERDILER
Muğla'nın Fethiye İlçesinde kreş ve anaokulu sahibi olan bir çocuk babası Ramazan Küçükbenli'ye ise 5 yıl önce gittiği hastanede böbreklerinde protein kaçağı olduğu söylendi. Son kontrolünü yaklaşık 8 ay aradan sonra yaptıran Ramazan Küçükbenli'nin, böbreklerinin tükendiği ortaya çıktı. Küçükbenli'ye diyaliz önerildi. Diyalize girmeyi bir an bile düşünmeyen Küçükbenli, eşi Hülya Küçükbenli'nin gönüllü verici olmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Ancak yapılan tetkikler sonucunda eşinin kan uyuşmazlığı nedeniyle kendisine donör olamayacağı söylendi. Nakil şansı kadavradan bağışlara kalan Küçükbenli'ye kendisine uygun bir böbrek vericisi olduğu, eşi Hülya'nın böbreğinin de o vericinin organ bekleyen eşine uygun olduğu, karşılıklı kabul halinde "çapraz nakil" yapılabileceği söylendi. İki çifte de durum bildirildi. Üç çocuk annesi Karataş ile bir çocuk annesi Küçükbenli'nin birbirlerinin eşlerine karşılıklı olarak böbrek verebileceklerinin kesinleşmesi üzerine çiftler geçtiğimiz 27 Temmuz'da gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.