Hayat arkadaşları için çapraz donör oldular Kan uyuşmazlığı nedeniyle böbrek hastası kocalarına şifa olamayan iki kadın çareyi çapraz nakilde buldu. Birbirlerinin eşlerine böbreklerini veren kadınlar, onlara yeni bir hayatın kapılarını açtı

Giriş Tarihi: 15.8.2018