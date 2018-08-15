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Hem maçı hem de Özgür’ü kaybetti

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Hem maçı hem de Özgür’ü kaybetti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Karşıyaka, son hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Salihli Belediyespor'a 2-0 yenilirken Özgür'ün de sakatlanmasına üzüldü. Yeşil-kırmızılıların 20 yaşındaki oyuncusunun burnu, maçın 30 dakikasında rakibin kramponu yüzüne çarpınca kırıldı. Ameliyat olacak futbolcunun yeni sezona yetişeceği öğrenildi. temsilcisi, yarın Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos'ta ise Edirnespor'la karşılaşacak. Manisaspor'la 18 Ağustos'ta oynanacak son maç, rakip Afyon'a gelmediği için iptal oldu. Kendisine son gün karşılaşacak rakip arayan Karşıyaka, bu mücadelenin ardından kamp dönemini tamamlayacak.
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