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Horoz golcü bulamadı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Horoz golcü bulamadı
SPOR Toto 1. Lig'de transfer dönemini iddialı geçirmesine rağmen ilk hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'e evinde 1-0 mağlup olan spor, istediği yabancı golcüyü bir türlü kadroya dahil edemedi. Transfer döneminin başından bu yana yabancı forvet arayan Denizlispor, listesindeki Bekamenga, Poepon, Gladky, Etouindi, Kehinde gibi isimlerle anlaşamadı. İleri uca ve defansa mutlaka takviye yapmayı isteyen yeşil-siyahlıların arayışı sürüyor. Denizlispor'un 20 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Adana Demirspor'la oynaması gereken ikinci hafta maçı, iki kulübün başvurusu üzerine 19 Ağustos Pazar saat 19.15'e alındı.
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Horoz golcü bulamadı
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