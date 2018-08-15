Hurda araçlara hayat veriyor

AILESI
9 yaşındayken Almanya'dan İzmir
'e göç eden Bülent Palabıyık, hurdalıktan aldığı araçları restore ederek yeniliyor. Almanya'da dünyaya gelen 54 yaşındaki 2 çocuk babası Bülent Palabıyık, ilkokul eğitimi sonrası babasının isteğiyle oto tamircisinde çıraklık yapmaya başladı. Klasik arabaların hurdalıklarda yok olmasına gönlü razı olmayan Palabıyık, 29 yıl önce açtığı atölyesinde bu araçları restore etmeye başladı. Restore ettiği araçların çoğunu hurdalıklardan temin ettiği için "hurdacı Bülent" olarak anılan Palabıyık, farklı modelde 230 klasik otomobili tutkunlarıyla buluşturdu. 1 YILDA TAMAMLIYOR
Hurdalıktan aldığı araçların restorasyonuna öncelikle motor bölümünden başlayan Palabıyık, zaman zaman yurt dışından parça da temin ediyor. Boya, döşeme ve elektrik aksamı olmak üzere klasik araçları baştan aşağı yenileyen Palabıyık, "Bir araca ortalama 150- 200 bin lira masraf gidiyor. Bazen bir klasik araçla bir yıl bile uğraştığımız olabiliyor. Klasik otomobilleri restore ederken hiç yorulmuyorum. Onlarla zaman zaman dertleşiyorum" diye konuştu.