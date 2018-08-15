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Köprüden düşen genç ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Köprüden düşen genç ağır yaralandı
İZMİR'IN Konak İlçesi'nde, geçtiğimiz gece saatlerinde Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta meydana gelen olayda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden beton zemine düştü. Ağır yaralanan gencin çığlıklarını duyan devriye görevindeki bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan ve başından da yaralanan M.Ö.'yü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Köprüden düşen genç ağır yaralandı
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