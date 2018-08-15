Koruma altında olan çocuklar okulu onardı

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar İlçesi'nde Mehlika Ribnikar Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) koruma altındaki çocukların "yaz tatilinde bir okulun tadilatını yapalım" önerisi üzerine "Sorunlu olma sorumlu ol" adı verilen bir proje hazırladı. Çalışma kapsamında ilk olarak onarımı yapılacak olan Seferihisar Düzce Anaokulu ve İlkokulu'nun ihtiyaçları belirlendi. Bunun üzerine yaşları 11 ile 18 arasında değişen 17 çocuk, okulda tadilat yapmak için kolları sıvadı. Çocuklar, eğlenceli geçen çalışmalarda boya, bakım, sıraların tadilatı ve oyun parkının boyanması gibi okulun birçok onarımı yaptı. Çocuklar, baştan aşağı yeniledikleri okulu yeni öğretim ve eğitim yılına hazırladı.Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Nesim Tanğlay, "Çocuklarımız doğrudan sosyal hayatın içerisine katıldılar ve ilk kez toplum kaynaklarını kullanarak, toplum yararına bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışma onların olumlu yönlerini görmeleri açısından bir fırsat oldu" dedi.