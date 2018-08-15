DENIZLI'NIN
Merkezefendi İlçesi'ne NBA standartlarında spor salonu yapıldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne (TB2L) kabul edilen Merkezefendi Denizli
Basket'in maçlarına ev sahipliği yapacak olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Salonu, modern şekilde dizayn edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ salonda incelemelerde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Belediyemi ile PAÜ arasında güzel bir iş birliği var. Tabi bugün başka bir işin startını veriyoruz, bir besmele çekiyoruz. Denizli Basket, yani efsane geri dönüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak 2. Lig'de takımımızın kabul aşamalarını geçtik. Burası çok değerli bir salon. Çünkü 2. Lig takımları arasında da atmosfer, kapasite ve salon standartları anlamında Türkiye'de bu salon konuşuluyor. En iyi salonda oynayacak 2. Lig takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı" dedi.