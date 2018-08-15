Ödemiş ve Tire’de iki önemli yatırım

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Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Küçük Menderes havzası, özellikle son yıllarda yapılan teşvik, destekleme ve hibe programlarının da etkisiyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde bir merkez haline geldi. Yatırımlar ile birlikte daha verimli tarım ve hayvancılık olanaklarına sahip olan bu bölgeye iki önemli yatırım daha geliyor. Bunlardan birisi Ödemiş'te inşa edilecek olan ve içinde premiks üretim tesisi ile hayvan yemi fabrikası da barındıran, süt ve süt ürünleri işletme tesisi, diğeri ise Tire'de yapılacak olan karma hayvan yemi üretim tesisi olacak. Süreci yakından takip eden ve yatırım programına alınması için yoğun bir mesai harcayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Ödemiş'te yapacağımız tesisle birlikte sütü daha iyi değerlendirme fırsatımız olacak ve yüksek standartlarda bir süt sığırcılığı yapılacaktır. Ayrıca mevcut arazi üzerinde yapılacak ikinci yatırımımız ise, hayvan yeminin zenginleştirilmesiyle, katma değerin artırılmasına yönelik premiks üretim tesisidir. Tire'de yine yüksek teknolojinin kullanılacağı hayvan yemi üretim tesisi yapıyoruz" dedi.Yapılacak entegre tesislerle kooperatifin piyasa içindeki gücünün artacağını ve bunun da çiftçiye olumlu bir şekilde yansıyacağını belirten Dağ, "Kooperatifin yem piyasası içindeki payı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacak. Bölgede üretimin artması için hemşerilerimize bu tür yatırımlarla gelmeye devam edeceğiz" dedi. 52 milyon dolara mal olacak 2 tesiste 300'e yakın personel istihdam edilecek.