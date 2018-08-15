Yan baktın kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMIR'IN
Bornova İlçesi'nde, geçtiğimiz gece Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda Manisa yönüne giden 35 AG 3211 plakalı otomobilde bulunan Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik, kırmızı ışıkta içinde 3 kişi bulunan araçla yan yana durdu. İki araçtaki kişiler kırmızı ışıkta beklerken birbirine baktı. Bunun üzerine otomobillerini yol kenarına çeken iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. F.T. ve F.T, Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne geldi. ZANLILAR GÖZALTINDA
Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik'in ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlı F.T. ve F.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, çimento fabrikasında çalışan yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi otopsi için İzmir
Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.