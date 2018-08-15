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Yeşildere’de kurban satışına izin çıktı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Yeşildere’de kurban satışına izin çıktı
KONAK Kaymakamı Mehmet Eriş'in başkanlığında toplanan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, 31 Temmuz'da yaptığı ilk toplantı ile ilçe sınırları içerisinde kurban kesim ve satış yerlerini belirledi. Komisyon, vatandaşlardan gelen dilekçeleri de değerlendirdi. Yapılan ilk toplantıda ilçe sınırları içerisinde herhangi bir kurban satış yeri belirlememe kararı alındı ve önceki yıllarda Yeşildere'de kurulan kurban pazarına bu kez izin çıkmadı. Fakat vatandaşlardan gelen itiraz dilekçelerini inceleyen komisyon, 8 Ağustos Çarşamba günü yaptığı ikinci toplantıda, farklı bir karar aldı. Daha önce kurban satışı yapılmasına izin verilmeyen Yeşildere'ye, ikinci toplantıda izin çıktı. Komisyon, kararının gerekçesini 'muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi' şeklinde açıkladı. Kararda ayrıca alan içerisinde kesime de izin verildi. Öte yandan Yeşildere gibi Halkapınar Mahallesi için daha önce olumsuz yönde çıkan kararda da değişikliğe gidildi. Komisyon, bu alan için Yeşildere ile aynı kriterleri belirleyerek kesim ve satış izni verdi.
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Yeşildere’de kurban satışına izin çıktı
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