Balıkesir’de 150 engelli akülü aracına kavuştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 150 engelli vatandaşa akülü sandalyeleri düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Balıkesir Büşükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Bugün engelli olmayanların yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Her sağlıklı bireyde birer engelli adayı gibi. Allah göstermesin karşılaştırmasın ama bu kadar hızlı yaşadığımız ve bu kadar çok trafik kazalarının yaşandığı dünya da her birimizde engelli olabiliriz. Onları anlayabilmemiz için kendimizi onların yerine koymamız lazım. İşte o zaman onları anlayabilir ve hissedebiliriz"dedi.Başkan Kafaoğlu, "Engelli kardeşlerimizin de yanındayız dönem dönem toplu olarak bu sizin hayatınızı kolaylaştıracak çarşıya, pazara, sokağa sizi rahatlıkla ulaştırabilecek bu akülü araçları topluyoruz, alımını yapıp sizlere ulaştırıyoruz. Böylece sizleri de mutlu ve huzurlu etmenin derdi ve telaşesi içindeyiz. AK Parti iktidarı döneminde engelliler yasasının çıkartıldı. Yasa getirildi ve sosyal haklar verildi. Anayasamızda yazdığı gibi sosyal bir hukuk devleti diyor ya, işte bu sosyalliği 16 yıldan beri her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Engelliler derneği ile devamlı iş birliği içerisindeyiz"şeklinde konuştu.