Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göz-Göz’de kadro telaşı

Göz-Göz’de kadro telaşı

Göztepe’de teknik heyet Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşen oyuncular yüzünden kadro kurmakta zorlanıyor. Bektaş: Kim görev alırsa alsın, formayı en iyi şekilde terletecek

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Göz-Göz’de kadro telaşı
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından pazar günü deplasmanda Galatasaray'ın karşısına çıkacak Göztepe'de cezalı ve formsuz futbolcuların çokluğu sıkıntı yaratıyor.Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncuları Poko ve Castro'nun yanı sıra sportmenlik dışı davranışı yüzünden PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen kaleci Beto'nun ceza alma ihtimaline karşın teknik direktör Bayram Bektaş, alternatif arayışlarına başladı. Göz-Göz'de Beto'nun yokluğunda gözler genç eldiven Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Beto'nun ceza alması halinde Türk Telekom Stadı'nda kaleyi Göktuğ koruyacak. Bayram Bektaş'ın ileri uca Samed Ali'yi yerleştirebileceği, Celso Borges'i ise mutlaka Galatasaray'a karşı oynatmak istediği ifade edildi. Bayram Bektaş, "Kim görev alırsa alsın Göztepe formasını en iyi şekilde terletecektir. Evimizde yaşadığımız kaybı deplasmanda telafi edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz-Göz’de kadro telaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN