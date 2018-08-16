Göz-Göz’de kadro telaşı

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından pazar günü deplasmanda Galatasaray'ın karşısına çıkacak Göztepe'de cezalı ve formsuz futbolcuların çokluğu sıkıntı yaratıyor.Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncuları Poko ve Castro'nun yanı sıra sportmenlik dışı davranışı yüzünden PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen
kaleci Beto'nun ceza alma ihtimaline karşın teknik direktör Bayram Bektaş, alternatif arayışlarına başladı. Göz-Göz'de Beto'nun yokluğunda gözler genç eldiven Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Beto'nun ceza alması halinde Türk Telekom Stadı'nda kaleyi Göktuğ koruyacak. Bayram Bektaş'ın ileri uca Samed Ali'yi yerleştirebileceği, Celso Borges'i ise mutlaka Galatasaray'a karşı oynatmak istediği ifade edildi. Bayram Bektaş, "Kim görev alırsa alsın Göztepe formasını en iyi şekilde terletecektir. Evimizde yaşadığımız kaybı deplasmanda telafi edeceğiz" dedi.