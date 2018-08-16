Servisleri görünce ciğerimiz yanıyor

İzmir
'in Çiğli İlçesi'nde 15 Ağustos 2017'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, yaşadığı acıyı olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi derinden hissediyor. Yaşadıkları olayı psikolojik destek ve birbirlerine kenetlenerek aşmaya çalışan Sakin çifti, hukuki süreci de yakından takip etti. Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından Alperen'i mezarı başında anan annesi, babası ve kardeşleri yaşadıklarını unutamıyor. Mezarı başında oğlu için dua eden baba Serkan Sakin, geride kalan bir yılda her saniyelerinin Alperen'i özleyerek geçtiğini anlattı. Baba Sakin, "Alperen'in bizim aramızdan ayrılmasının üzerinden 1 sene geçmiş, yani 365 gün. Bize sorarsanız bir hafta bile geçmedi. Yolda bir okul servisi gördüğümüz zaman ciğerimiz yanıyor. İçimize bir ateş düşüyor. Herhangi bir kreşin önünden geçerken çocukların cıvıltısını, oyunlarını duyduğumuzda yüzümüzde buruk bir tebessüm oluşuyor. CEZALAR YETERLI DEĞIL
Alperen'in ölümünün yıl dönümünde kimsesiz çocukları ve LÖSEV'i ziyaret edeceklerini belirten acılı baba, "Alperen oyuncakları çok severdi, onun seve seve oynadığı oyuncakları özellikle seçtik. Hepsinin yüzünü güldürmeye çalışacağız. Bir grup çocukla da yemek yiyeceğiz. Yüzlerini güldürebilirsek eminim ki Alperen de orada gülüyordur, seviniyordur. Onun adının verildiği parktaki çocuklara oyuncaklar dağıtacağız. Alperen'in ölümü okul servisleri için milat oldu. Ancak ölümüne sebep olanlara verilen cezalar yeterli değil" dedi. Anne Buket Sakin ise, "Düşünsenize o servisin içinde bir çocuk ve sıcaklık 45 derece...Siz böyle bir araca binin ve içeride 10 dakika kalın ben diyecek bir şey bulamıyorum. 8 saat...Oğlum ne kadar kötü bir ölüm geçirdi" ifadelerini kullandı.