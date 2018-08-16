Sıla’nın yaşama azmi herkese örnek oldu

Manisa
'nın Yunusemre İlçesi'nde yaşayan ikamet eden 12 yaşındaki Sıla Kanlıoğlu, 2 yıldır beynindeki tümör ve kanserli hücreyle mücadele ediyor. Tedavi sürecinde kanserli dokular gerilese de Sıla'nın beyninde hala tümör bulunuyor. Tedavisi her geçen gün iyiye giden Sıla, enerjisiyle çevresindekilere de umut oluyor. Lösemili Çocuklar Vakfı da (LÖSEV) Sıla'yı bu zorlu mücadelesinde yalnız bırakmadı. Düzenlediği etkinliklerle her zaman Sıla'nın yanında olan LÖSEV, minik Sıla'yı evinde ziyaret ederek hediye verdi. HAYATA TUTUNDU
Sıla'yla yaklaşık 1 buçuk yıl önce tanıştıklarını belirten LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Rana Çetin, "Sıla bizim iyileşme yolunda ilerleyen çocuklarımızdan biri. Şu anda kanserle mücadele ediyor. Beyin tümörü var ama 1 buçuk yıldır Lösemili Çocuklar Vakfı olarak kendisiyle iletişim halindeyiz. Sıla'ya her türlü desteği sunuyoruz. Özellikle Sıla ilk zamanlarda saçları döküldüğü için ve kullandığı ilaçlardan dolayı kilo aldığı için sokağa çıkmaya çok zorlanıyordu. Ancak daha sonra bizimle tanıştıktan sonra bizim etkinliklere, çocuklar için düzenlediğimiz eğlencelere gelmeye başladı. Sonrasında da daha dışa dönük bir çocuk haline geldi. Şimdi morali daha da yerinde. Saçları döküldüğü için diğer arkadaşlarıyla oynamaya çekiniyordu. Ama şimdi saçları çıkmaya başladı ve dökülmüyor. Bu haliyle de çok da güzel, tatlı, neşeli, hayat dolu bir kız" dedi. Moralinin yavaş yavaş düzeldiğini belirten Sıla, "Önceden saçlarım yoktu. Şimdi saçlarım çıktı. Kilom var biraz ama onu da vereceğim. Şimdi moralim daha iyi" diye konuştu. Sıla'nın annesi Ayşe Ograş ise, "Çok zor zamanlarımız oldu. Sonra LÖSEV girdi hayatımıza. Bizim gibi yaşayan aileler mutlaka var. Ama pes etmesinler, vazgeçmesinler" dedi.