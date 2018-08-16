Taksici esnafı da önce ‘vatan’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısına tepkiler Ege'de artarak devam ediyor. Baskan Recep Tayyip Erdogan'ın çagrısı üzerine vatandaslar döviz bürolarına giderken, dolar üzerinden Türkiye'yi vurmaya kalkanlara bir yanıt da Izmir Soförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan geldi. Yerli otomobili sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Oda Baskanı Celil Anık, "Yabancı araç kullanmak istemiyoruz, ABD markalarına ise kapılarımız tamamen kapalı. Akaryakıtta da yerli markaları tercih edecegiz" dedi. Ülke genelinde 97 bin taksi oldugunu, her yıl binlercesinin yenilendigini ve milyarlarca lira harcandıgını dile getirerek, "Bu kaynagın tamamen ülkemizde kalmasını, biz taksicilerin cebinden çıkan bir kurusun bile yurt dısına aktarılmamasını istiyoruz. Bunun yolu da yerli aracın bir an önce kullanıma sunulmasından geçiyor" diye konustu. Taksi esnafına da seslenen Anık, "ABD marka araçların kesinlikle satın alınmaması için üyelerimize sesleniyoruz. Taksici arkadaslarımızdan akaryakıt alımında da yerli markaları tercih etmelerini istiyoruz. Taksicilere yakısan, dün oldugu gibi bugün de milli ve yerli durus sergilemektir" ifadesini kullandı.Ege Bölgesi'nin en önemli ilçelerinden olan ve ihracat rakamlarında onlarca ili bile geride bırakan Torbalı Ilçesi'nde iki gün içerisinde 500 bin döviz ve 20 kilogram altın bozduruldugu ögrenildi. Torbalı Kuyumcular Dernegi Baskanı Halis Düzdün, "Cumhurbaskanımız Erdogan'ın açıklaması üzerine ilçemizdeki vatandaslar, kuyumculara ve dövizcilere kostu. Ortalama 20 kilogram altın (5 milyon TL) ve 500 bin dolarlık döviz (3 Milyon 400 TL) bozduruldu. Halkımız duyarlı ve bu duyarlılıgı sayesinde ülkemiz bu krizi de atlatacaktır" dedi.Çigli Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri, dövizini bozdurup, makbuzu getiren herkese bir Türk bayragı hediye edecek. 'Gün Milli Durus Zamanı' adını verdikleri kampanyanın açılısını ellerindeki dövizi bozduran oda baskanı Arif Altıkulaç yaptı. Döviz kurlarındaki asırı artısın ekonomik parametrelerle bagdasmadıgını kaydeden Çigli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baskanı Arif Altıkulaç, "Türkiye benzer sıkıntıları önceden de yasadı ama halkı ile kenetlenerek sorunları astı. Bu kez de sıkıntılar atlatılacaktır" diye konustu. Açıklamanın ardından Çigli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baskanı Arif Altıkulaç ve oda yöneticileri, ellerindeki dövizleri bozdurarak kampanyayı baslattı. Denizli'de Pamukkale Belediye Baskanı Hüseyin Gürlesin, belediye sosyal tesislerinde ABD menseli ürünlerin satısını durdurduklarını açıkladı.