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’dan tribüne davet

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Altınordu’dan tribüne davet
SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü 'ni konuk edecek , İzmirli futbolseverlerden destek istedi. Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, iyi futbol ve yıldız adaylarını izlemek için İzmirliler adına Altınordu karşılaşmalarının önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Numaralı tribünün iç saha maçları için kombinelerin 250, tribünün de bin lira olduğunu ifade eden Orhunbilge, "Kulübümüz adına altın üyelik, gümüş üyelik ve bronz üyelik projelerini başlattık. Altın üyelik 10 bin, gümüş üyelik 7 bin, bronz üyelik de 4 bin lira olarak belirlendi. Üyeler VIP kombine biletten, şampiyonluk maçına ücretsiz seyahat etme, imzalı forma ve lisanslı ürünlerde yüzde 20 indirim avantajları elde edecek" dedi.
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Altınordu’dan tribüne davet
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