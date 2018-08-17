Çinli turistler yüzde 91 arttı

TÜRKIYE
, son dönemde yoğun şekilde turist
ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre 2018'in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye
'yi tercih etti. Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti. Türkiye'nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı. Çinli turist sayısındaki bu artışta ülkedeki tanıtımların yanı sıra sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan şarkısı etkisi oldu. Çin'in en bilinen sanatçılarından Zhang'ın "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" adlı şarkısının kilibi müzik kanallarında yerini aldı. Şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan Çinliler, merak ettikleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Artan tanıtım faaliyetleri sonrası Türkiye'yi tercih eden Çinliler daha çok Pamukkale, Bergama, Efes, Kapadokya gibi tarihi yerleri rotasına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında Çin'den Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılması bekleniyor.