Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ' Günbatımı Konserleri 'nde sahne sırası Light in Babylon 'daydı. İzmir lilerin denizle bağını güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Günbatımı Konserleri'nin bu seferki adresi ise Konak Çim Amfi'ydi. Kendilerini 'Sokağın Sesi' olarak tanımlayan Light in Babylon grubunun ezgileri İzmir'de yankılandı. Michal Elia Kamal'in solistliğini üstlendiği Light in Babylon grubu, İzmirliler'i coşturdu.