Diyabetten kurtuldu sağlığına kavuştu

İzmirli
Reklamcı Tip 2 diyabet
hastası 56 yaşındaki Mehmet Emin Özgür, 12 yıl önce diyabet hastalığına yakalandı. Geceleri ayak ağrılarından uyuyamayan hastada zamanla başka hastalıklar da baş gösterdi. Karaciğerlerinde yağlanma başlayan Özgür'ün gözleri de hastalıktan olumsuz etkilendi. İzmir Özel Can Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen'e muayene olan Özgür, Tip 2 ameliyatı olmaya karar verdi. Op. Dr. Tüğen ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Özgür'ün ameliyat sonrası kan değerleri hızlı bir şekilde normale dönerken, göz içi kanamaları da sona erdi. Gözleri normale dönen Özgür, gözlüklerini çöpe attı.