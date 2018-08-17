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’yi ateş bastı

’ye ceza yağdı. maçı öncesi Andre Castro’ya 2, Beto ve Poko’ya 1 maç ceza verildi. Öte yandan Borges’le sözleşme imzalandı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Göztepe’yi ateş bastı

'in ilk haftasında evinde Evkur 'a 3-1 mağlup olan 'ye ceza yağdı. PFDK, Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Andre Casto'ya 2, kaptan kaleci Beto'ya ve ikinci sarıdan kırmızı kart gören Poko'ya 1 maç ceza verdi. Beto, ayrıca 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Pazar günü 'a konuk olacak Göztepe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Bayram Bektaş, İstanbul'dan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Bektaş, "Oradan galibiyet isteriz ama kesinlikle yenilmeden döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Öte yandan Göztepe, aylardır peşinden koştuğu Celso Borges'e resmen kavuştu. İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen Kosta Rikalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Göztepe’yi ateş bastı
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