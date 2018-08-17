Göztepe’yi ateş bastı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'ye ceza yağdı. PFDK, Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Andre Casto'ya 2, kaptan kaleci Beto'ya ve ikinci sarıdan kırmızı kart gören Poko'ya 1 maç ceza verdi. Beto, ayrıca 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PUAN ALACAĞIZ

Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Bayram Bektaş, İstanbul'dan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Bektaş, "Oradan galibiyet isteriz ama kesinlikle yenilmeden döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Öte yandan Göztepe, aylardır peşinden koştuğu Celso Borges'e resmen kavuştu. İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçen Kosta Rikalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.