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’in altın çocukları

Giriş Tarihi: 17.8.2018
İzmir’in altın çocukları
İskoçya'nın Glasgow kentinde geçen hafta yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez finale çıkan 'ın 5 sporcusundan 4'ü li. Son yıllarda cimnastikteki başarısıyla Türkiye'ye örnek olan İzmirli sporculardan 25 yaşındaki Ferhat Arıcan, 23 yaşındaki İbrahim Çolak, 22 yaşındaki Ahmet Önder ve 21 yaşındaki Yunus Emre Gündoğdu'nun yanı sıra 'ndan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 29 ülke arasından 5. olarak tarihte ilk kez finale yükseldi. Şampiyonada bireysel kategoride İzmirli sporculardan Ahmet Önder, yer ve paralelde finale kalırken İbrahim Çolak, ülkemize ilk gümüş madalyayı getirdi.
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İzmir’in altın çocukları
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