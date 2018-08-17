Lokantacılardan ABD’ye sert tepki

ABD'NİN kur saldırısı karşısında tek vücut olan Ege halkı, döviz bürolarına akın etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kimi vatandaşlar altın ve dövizlerini bozduruyor, kimisi de ABD ürünlerine boykot uyguluyor. Dolar ve altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hükümetin çağrısına kulak veren halkın ellerindeki tüm dolarları bozdurduğunu belirten döviz bürosu sahibi Bilal Doğan, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına milletimiz o kadar iyi kulak verdi ki, herkes elindeki doları bozdurmak için bizlere geldi ve artık bizler Türk Lirası'nı yetiştirmeye zorlanıyoruz. Bir müddet bekletmek zorunda kalabiliyoruz. Bunlar hep ekonomide büyük bir etki oluşturacaktır. Özellikle 15 Temmuz ile birlikte Erdoğan ve Binali Yıldırım
milletimizi meydanlara davet etmişti, halkımız o gece nasıl o hain terör örgütünü geri püskürttüyse bu ekonomik saldırıyı da püskürttü" ifadelerini kullandı. Türkiye
Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice
, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı yaptırımlara ve piyasalara yönelik "spekülatif atağı"na karşı lokantacı ve pastacı sektörü olarak ABD menşeli ürünleri boykot edeceklerini ifade etti. Yenice, "Milli ve yerli duruşa örnek olması amacıyla üyelerine ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri kullanılmaması konusunda genelge gönderdik" dedi. Böyle bir genelgeyi hazırlarken kendilerine en büyük desteği esnafın verdiğini anlatan Yenice,
"Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan lokantacılık ve pastacılık sektöründe ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri satışına karşı üyelerimizi ve halkımızı maddi ve manevi direnişe davet ettik. Bu amaçla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli ve yerli duruşa destek amacıyla üyelerimize ABD menşeli gazlı içecek, temizlik ve gıda ürünleri kullanılmaması konusunda genelge gönderdik. Özellikle ABD menşeli gazlı içeceklere
karşı milli içeceğimiz olan ayran, şalgam ve yerli gazoz tüketilmesini öneriyoruz. Onların bizi yıkmaya, bölmeye, parçalamaya ve diz çöktürmeye güçleri yetmeyecek" diye konuştu. İzmirli lokantacı Murat Ulubay da Federasyonun, ABD ürünlerinin kullanımına karşı aldıkları boykot kararına tam destek verdiğini söyledi. Türkiye'ye karşı yapılan bu haksız uygulamalara karşı geleceklerini ifade eden Ulubay, "Müşterilerimize öncelikle ayran ve yerli üretim gazoz öneriyoruz" dedi. Mehmet Ak da lokantacı esnafının bu konuda ciddi bir duruş sergileyeceğine inandığını söyledi