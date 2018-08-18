17 Ağustos unutulmadı

İzmir
'de, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş düzenlendi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Alsancak İskelesi'nde son buldu. Grup adına açıklama yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, "17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Deprem yaşanmadan önce alınacak önlemler, deprem yaşandıktan sonra yapılacak düzenleme ve parasal kayıplardan 20 kat daha azdır" dedi.