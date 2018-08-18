Altay, Afyon’da seri yakalamak istiyor

Spor Toto
1. Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Altay, pazar günü Afjet Afyonspor deplasmanında zoru başarmaya çalışacak. 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste 2 kupa kaldırarak 1'inci Lig'e yükselen Afyonspor, son 2 sezonda iç sahada oynadığı 35 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. Geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 4-3 yenilmesine aldanmamak gerektiğini belirten Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, "Afyonspor iyi bir takım. Galibiyet için sahaya çıkacaklar. Biz sabırlı oynayıp puan ya da puanlarla İzmir
'e dönmek istiyoruz" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara 800 kişilik yer ayrıldı.