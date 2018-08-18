Çete üyeleri FETÖ yalanıyla kandırdı

İzmir
'de dolandırıcılar, seçtikleri kurbanlarına Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) yönelik soruşturma kapsamında adlarının geçtikleri yalanını uydurarak binlerce lirasını dolandırdı. Geçtiğimiz 22
Mart'ta öğle saatlerinde Alsancak'ta meydana gelen olayda dolandırıcılık çetesi üyesi 36 yaşındaki iç mimar Zeynep Z'yi telefonla aradı. Kendini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtan zanlı, Zeynep Z'ye hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü yalanını söyledi. Dolandırıcı Zeynep Z'ye, 'Bylock
kullanıcısı olarak görünüyorsunuz. Hesabınızda bulunan 150 bin lira parayı devlet garantisine aldık. Bankaya gidip paranızı çekin. Operasyon tamamlanana kadar paranızı muhafaza edeceğiz. Operasyon bittikten sonra paranızı geri alacaksınız. Bu konudan bankacılara ve yakınlarınıza bahsetmeyin. Dediklerimizi yapmazsanız sizi tutuklarız" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Zeynep Z. apar topar bankaya giderek hesabından 95 bin lira parsevk edilen
Poşet içindeki para ile buluşma noktasına giden Zeynep Z, dolandırıcılara elleriyle parayı teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Zeynep Z. soluğu poliste aldı ve dolandırıcılık çetesinden şikayetçi oldu. KİMSEYE SÖYLEMEYIN
Aynı dolandırıcılık çetesinin hedefi bu kez 72 yaşındaki Günay T oldu. Günay T, geçtiğimiz 20 Mart'ta aynı dolandırıcılar tarafından ev telefonundan arandı. Dolandırıcılar, "FETÖ soruşturması kapsamında yakalandığımız iki kadın teröristin üzerinden sizin kimliğiniz çıktı. Bu kişiler internet üzerinden bankalardaki hesapları boşalttılar. Bu kadın teröristlerin işbirlikçilerini yakalamak için Merkez Bankası sizin hesabınıza bir miktar para yatırdı. Bu parayı gidip çekmeniz gerekiyor. Kimseye bilgi vermeyin. Bankadan parayı çekin ve bize getirin. Yoksa sizin de adınız FETÖ soruşturmasına karışacak. Tutuklanırsınız" dedi. Bu yalana inanan yaşlı kadın banka hesabındaki 86 bin 680 lirayı çekerek Basmane'de yanına gelen ve kendini polis olarak tanıtan zanlılara parayı teslim etti. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise giderek şikayetçi oldu. ZANLILAR TUTUKLANDI
Şikayetler üzerine soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 16 Kasım 2016'da aynı zanlıların doktor Zehra Ö.'yü de dolandırdığını ortaya çıkardı. Doktor Zehra Ö.'yü 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandıran çete üyelerinin Karşıyaka'da buluşarak toplam 67 bin 500 lira parayı poşet içinde aldıkları tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını da tek tek inceleyen polis ekipleri zanlıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki Halil Alkan ile 29 yaşındaki Ahmet Ok adlı zanlılar kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkan ile Ok tutuklanarak cezaevine gönderildi.