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Egeli çılardan AK Parti’ye destek ziyareti

üzerinde oynan oyunları bozmak isteyen üyeleri, İl Başkanı Şengül’ü ziyaret ederek birlik mesajı verdi

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Egeli ihracatçılardan AK Parti’ye destek ziyareti
ABD'nin 'ye yönelik kur saldırılarının ardından tek yürek olan Ege çılar Birliği () İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. EİB Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan AK Parti İl Başkanı , EİB Yönetim Kurulu başkanlarını ağırladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, üretime, sanayiye ve ihracata son derece duyarlı ve pozitif bir yaklaşımları olduğunu, gelecek süreçte 'nin ve Türkiye'nin ihracatının arttırılması için iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Şengül, ihracatın ve üretimin önünü açacak her türlü önerinin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Şengül, ihracatta yaşanan sorunların çözümü için ise ve bakanlıklarla, ihracatçılar arasında köprü görevi göreceklerini vurguladı.En az yüzde 50 ihracat Şengül, ilgili bakanlarla görüşerek, kamu ve belediye projelerinde Türk doğaltaşının kullanımını öne çıkaracak yasal bir düzenleme için destek sözü verdi. Son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerin ihracatın önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Her fabrika üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç etmeli. Bu kriz sürecinde üretim ve ihracatın önemi ortaya çıktı" dedi.
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Egeli ihracatçılardan AK Parti’ye destek ziyareti
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