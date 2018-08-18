Kuyumculara yoğun ilgi var

ABD ile Türkiye
arasındaki kriz nedeniyle dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiledi. İzmir
'de de altınını nakte çevirmek isteyenler, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcuların yolunu tuttu. Elindeki altının bozdurmak isteyenlerin sayısı artınca, kuyumcular alışverişlerde nakit sıkıntısı yaşamaya başladı. EBSO Kuyumcular Komitesi Başkanı Gökhan Özer, "Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tasarruflarını bozdurmaya çalışanların hemen nakit bulamıyor. Kuyumcuda para bitiyor. Nakit elde etmek için hurdasını, daha çok parası olan başka bir yere satıyor. Bugün hurdasını bozdurmak isteyenin parası eline yarın geçiyor" dedi.