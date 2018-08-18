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Otomobil fiyatına kurbanlık satıldı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Otomobil fiyatına kurbanlık satıldı
Karabağlar'a bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarında, Erzurum'un Pasinler ilçesinden gelen Mehmet Uyma'nın (62) getirdiği 20 danadan biri olan, 1 ton 100 kilogram ağırlığında ve 2 yaşındaki 'Paşa', ikinci el otomobil fiyatı olan 19 bin liraya alıcı buldu. Uyma, 'Paşa'ya bu zamana kadar gözü gibi baktığını belirterek, "Sağlıklı olması için hiçbir masraftan kaçınmadım. Aslında 19 bin lira çok düşük bir rakam. Tek bir kişiye satıldı, alan kişinin ortağı yoktu. Bu yüzden onu ucuza verdim" diye konuştu.
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Otomobil fiyatına kurbanlık satıldı
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