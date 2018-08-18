Uyanıklar sahte altını bozdurdu

İzmir
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Bornova İlçesi'nde kuyumculuk yapan Alişan Turan isimli vatandaşın dükkanına gelen dolandırıcı, elinde getirdiği iki yüzüğü eşiyle maddi sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle satmak istediğini söyledi. Yüzüklere bakan ancak gerçek altınla birebir yapıldığı için sahte olduğunu anlamayan kuyumcu Turan, yüzüklerin ağır olması sebebiyle bir müddet sonra şüphe duydu. Yüzüklerden birini kesince gerçeği öğrenen kuyumcu Alişan Turan, durumu hemen polise bildirirken, hırsızın kuyumcuyu dolandırdığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızın tavırlarında hiç şüphelenmeyen Turan, "Hanımıyla kendine acil para lazım olduğunu söyledi. Alyanslar çok ağırdı, 11 gram geliyor. Aldım ve bin 300 TL parasını ödedim. Gittikten sonra çok kalın ve ağır olunca şüphelendim. Yüzüğü kestim. Kestikten sonra da üzerinde kaplama olduğunu gördüm. Üzerindeki kaplama altın ama içi sahteydi. İnşallah bunda sonra başka bir vatandaşa zarar vermez. Gören olur haber verirse 500 lira para vereceğim. Yeter ki yakalansın" dedi.