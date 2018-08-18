Uzmanlar ebeveynleri fotoğraf için uyarıyor

Ebeveynler
sosyal medya üzerinden kimi zaman sevgisini göstermek, kimi zaman sadece beğenilmek, kimi zaman da maddi çıkar elde etmek için çocuklarının fotoğraf ve videolarını paylaşıyor. Yurtdışında, rızası olmadan fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle ailelerini dava eden çocuk sayısının giderek arttığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi
Hukuk Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğba Akdemir Kamalı, Türk Medeni Kanunu kapsamında çocukların ailelerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu söyledi.