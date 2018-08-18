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Uzmanlar ebeveynleri fotoğraf için uyarıyor

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Uzmanlar ebeveynleri fotoğraf için uyarıyor
Ebeveynler sosyal medya üzerinden kimi zaman sevgisini göstermek, kimi zaman sadece beğenilmek, kimi zaman da maddi çıkar elde etmek için çocuklarının fotoğraf ve videolarını paylaşıyor. Yurtdışında, rızası olmadan fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle ailelerini dava eden çocuk sayısının giderek arttığına dikkat çeken Hukuk Bölümü Öğretim Görevlisi Tuğba Akdemir Kamalı, Türk Medeni Kanunu kapsamında çocukların ailelerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu söyledi.
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Uzmanlar ebeveynleri fotoğraf için uyarıyor
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