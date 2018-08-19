175 kiloydu 4 ayda 40 kilo birden verdi

İzmir
'de
yaşayan 40 yaşındaki Melek Sultan Üstünel, çocukluğundan bu yana hep kilo vermek için mücadele etti. Kilolarından kurtulmak için başvurmadığı yöntem kalmayan Üstünel, fazlalıkları olan yarışmacıların diyet ve egzersizle kilo vermeleri için düzenlenen televizyon programına bile katıldı. Kendi uyguladığı diyet ile 138 kilodan 52 kiloya düşen ancak sağlığını kaybetme noktasına gelen genç kadın, eski kilosundan daha fazla kilo alarak hayatı kabusa döndü. 175 kiloya ulaşaşan Üstünel, kıyafet almak için gittiği mağazalarda da daha kapıdan çevrilince büyük üzüntü yaşadı. Yaşadıklarını kaldıramayan genç kadın, Ege Şehir Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül'e başvurarak mide ameliyatı ile adeta hayata yeniden döndü. 4 ayda 175 kilodan 135 kiloya düşerek 40 kilo verdi. Üstünel, kilo vermeye devam ediyor.