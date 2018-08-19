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’de ürünlerine boykot

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Balıkesir’de ABD ürünlerine boykot
Büyükşehir Belediyesi, 'nin 'ye yönelik uyguladığı yaptırım kararına tepki olarak ABD ürünlerini boykot kararı aldı. Alınan kararla bundan sonraki süreçte ABD ürünlerinin içerisine alınmaması ve kullanılmaması kararlaştırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, "Büyükşehir'e bağlı kuruluşları, iştirakleri, şirketlerin tamamında Amerikan menşeili ürünler kullanmayacak. Tüm ABD ürünlerine boykot kararı almıştır. Kullandığımız yazılımlarda yerli yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi kararı alınmıştır. Yapılan tüm ihalelerde yerli ürün teşvik edilecektir. İhale aşamasındaki tüm işlerin şartnamelerine yerli ürün şartı getirilirken, sözleşmesi imzalanmamış bütün işlerin iptal kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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Balıkesir’de ABD ürünlerine boykot
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