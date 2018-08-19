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Buca’da Aktaş gerçekçi konuştu

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Buca’da Aktaş gerçekçi konuştu
Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 2. Lig'den düşerek ağır bir mali yükün altına giren 'un yeni başkanı Cihan Aktaş, spor basınıyla bir araya geldi. Birçok kişinin yönetimde yer almaktan kaçındığını ifade eden Aktaş, "Bütçe dengesiz ve büyük sıkıntı var. her geçen gün artacak noktada. Biz bataklığa gelip çeşmeyi açarak su basmayacağız. Bataklıktaki suyu alıp kurutacağız. Bunun için de kendi içimizde çalışma yapacağız. Kendi altyapımızı kullanacağız. Küllerinden doğan bir Bucaspor hedefliyoruz. Kendimize gerçekçi hedefler koyduk. Önümüzdeki yıl muhakkak ama muhakkak şampiyonluk istiyoruz" dedi
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Buca’da Aktaş gerçekçi konuştu
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