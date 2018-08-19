Buca’da Aktaş gerçekçi konuştu

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF
2. Lig'den düşerek ağır bir mali yükün altına giren Bucaspor
'un yeni başkanı Cihan Aktaş, spor basınıyla bir araya geldi. Birçok kişinin yönetimde yer almaktan kaçındığını ifade eden Aktaş, "Bütçe dengesiz ve büyük sıkıntı var. Borç
her geçen gün artacak noktada. Biz bataklığa gelip çeşmeyi açarak su basmayacağız. Bataklıktaki suyu alıp kurutacağız. Bunun için de kendi içimizde çalışma yapacağız. Kendi altyapımızı kullanacağız. Küllerinden doğan bir Bucaspor hedefliyoruz. Kendimize gerçekçi hedefler koyduk. Önümüzdeki yıl muhakkak ama muhakkak şampiyonluk istiyoruz" dedi