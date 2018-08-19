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operasyonu

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kaçak sigara operasyonu
Gelirleri terör ve organize suç örgütlerine aktarıldığı belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik olarak ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-5 operasyonu kapsamında, 'de de 34 işyerinde arama yapıldı. Toplamda 88 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 711 paket , 46 bin 750 adet paketlenmemiş sigara, yaklaşık 191 kilo kıyılmış tütün, 16 bin boş makaron, 24 paket nargile tütünü, 1 ve 47 elektronik sigara likiti ile 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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Kaçak sigara operasyonu
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