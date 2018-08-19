Lebip Timor: Sessiz bekleyiş

Karşıyaka, zor günlerden geçiyor.
Hem ekonomik
olarak sorunlar yaşıyor hem de sportif
olarak eski günlerini arıyor. Buna rağmen aklı başında bir başkan ve yönetim , takımı bu zor günlerden çıkarmanın uğraşını veriyorlar. Transfer
yasaklısı oldukları için 1-2 kayıp dışında eski kadroyu ayağa kaldırmanın çabası içindeler. Altyapıdan
gelen pırıl pırıl gençler de bu sevdaya baş koymuşlar. Afyon
kampından gelen haberler umut veriyor. Yönetimin kampı ziyaret etmesi, teknik kadro ve futbolcuları kucaklaması güzel şeyler. Bazı büyük kurumlar ve büyük takımlar böyle zor günlerden kalkmasını bilirler. Önce dibe vururlar ama sonra yeniden yukarı çıkmayı başarırlar. Bunca kaos ve zorluklar içinde bile başkan ve arkadaşlarının çabası her türlü övgüye bedel. Yaşanan zorluklara rağmen sesleri çıkmıyor ama camiadan da destek bekliyorlar. Sessiz bekleyişleri her şeyin tıkırında olduğundan değil, bu yola azimle baş koyduklarından ötürü. Bu sessiz bekleyişe, umarım camia sessiz kalmaz.